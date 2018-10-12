/ Два уроженца Южного Урала отличились на встрече «Коламбуса» и «Флориды»

«Синие жакеты» оказались сильнее «Пантер».

Уроженцы Челябинской области Артемий Панарин и Евгений Дадонов отличились на очной встрече команд «Коламбус Блю Джекетс» и «Флорида Пантерз». Российские нападающие на двоих заработали 7 очков: 4 очка набрал Артемий Панарин, 3 — Евгений Дадонов.

Артемий Панарин поучавствовал в первой шайбе «Коламбуса». Уроженец Коркино в большинстве отдал передачу на Зака Веренски, который мощным броском забросил гол в ворота соперников. Затем Панарин отличился уже сам. После перехвата в средней зоне он вышел один на один с вратарем, после чего счет стал 2:0.

В начале второго периода Евгений Дадонов открыл счет голам «Флориды», получив пас от Александра Баркова. Счет в матче стал 2:2. После этого «Флориде» удалось выйти вперед, однако Артемий Панарин сделал поперечную передачу на Энтони Дюклера, который сравнял цифры на табло. Затем Евгений Дадонов подобрал шайбу после броска партнера по команде, отдал пас на Ника Бьюстеда, который вновь вывел «Флориду» вперед.

В третьем периоде «Коламбус» сначала сравнял, а затем и установил окончательный счет в матче. В последнем случае не обошлось без участия Артемия Панарина, который записал на свой счет третью голевую передачу. Со счетом 5:4 в игре победил «Коламбус».

По итогам встречи Артемий Панарин провел на льду 16 минут 56 секунд, нанес 5 бросков по воротам, набрал показатель полезности «+1» и был признан третьей звездой матча. Евгений Дадонов же провел на льду 18 минут 28 секунд, набрал показатель полезности «+2», нанес 2 броска по воротам, сделал 1 перехват, допустил 1 потерю шайбы и был признан второй звездой встречи.