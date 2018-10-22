/ Никита Кучеров прокомментировал слухи о переходе Артемия Панарина

«Было бы здорово увидеть Панарина в «Тампе», — отметил форвард.

Известный хоккеист, нападающий команды НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг», Никита Кучеров прокомментировал слухи, связанные с переходом Артемия Панарина. Форвард высоко оценил игровые способности уроженца Коркино.

Хотел ли бы увидеть Артемия в «Тампе»? Конечно, хотел бы! Артемий — отличный игрок. Он усилит нашу команду, да и еще на одного русского прибавится. Катался с ним летом, наслаждался временем, проведенным с ним. Конечно, если бы появился шанс увидеть Артемия в рядах «Тампы», было бы здорово. Но тяжело, наверное, будет получить его. Сделает ли он скидку, чтобы играть со мной? Ну, Панара такой игрок, который стоит очень дорого. И даже не знаю, но тяжело будет всем заполучить такого игрока. В любом случае, куда бы он ни попал, Артемий любую команду усилит, ведь такой игрок на вес золота. — сказал Никита Кучеров.

Напомним, сейчас Артемий Панарин выступает за «Коламбус Блю Джекетс», однако сейчас ходят слухи о переходе южноуральца в другой клуб. Так, известный хоккейный эксперт Даррен Дрегер назвал «Нью-Йорк Рейнджерс» одним из самых примечательных вариантов для южноуральского хоккеиста. Сам же Панарин пока никак не комментирует информацию о возможном переходе.