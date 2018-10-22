Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.31 -0.5 75.37 +0.05
Челябинск
сейчас
 
+1 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Никита Кучеров прокомментировал слухи о переходе Артемия Панарина

Никита Кучеров прокомментировал слухи о переходе Артемия Панарина

«Было бы здорово увидеть Панарина в «Тампе», — отметил форвард.
сегодня в 21:59
  |  Хоккей

Известный хоккеист, нападающий команды НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг», Никита Кучеров прокомментировал слухи, связанные с переходом Артемия Панарина. Форвард высоко оценил игровые способности уроженца Коркино.

Хотел ли бы увидеть Артемия в «Тампе»? Конечно, хотел бы! Артемий — отличный игрок. Он усилит нашу команду, да и еще на одного русского прибавится. Катался с ним летом, наслаждался временем, проведенным с ним. Конечно, если бы появился шанс увидеть Артемия в рядах «Тампы», было бы здорово. Но тяжело, наверное, будет получить его. Сделает ли он скидку, чтобы играть со мной? Ну, Панара такой игрок, который стоит очень дорого. И даже не знаю, но тяжело будет всем заполучить такого игрока. В любом случае, куда бы он ни попал, Артемий любую команду усилит, ведь такой игрок на вес золота. — сказал Никита Кучеров.

Напомним, сейчас Артемий Панарин выступает за «Коламбус Блю Джекетс», однако сейчас ходят слухи о переходе южноуральца в другой клуб. Так, известный хоккейный эксперт Даррен Дрегер назвал «Нью-Йорк Рейнджерс» одним из самых примечательных вариантов для южноуральского хоккеиста. Сам же Панарин пока никак не комментирует информацию о возможном переходе.


Хоккей
Даррен Дрегер: «Имя Панарина будет связано с «Рейнджерс», пока кто-то не докажет обратное»
17.10.2018
Даррен Дрегер: «Имя Панарина будет связано с «Рейнджерс», пока кто-то не докажет обратное»
Хоккей
Южноуралец Артемий Панарин забросил победную шайбу в матче против «Колорадо»
10.10.2018
Южноуралец Артемий Панарин забросил победную шайбу в матче против «Колорадо»
Хоккей
Артемий Панарин признан первой звездой матча против «Детройта»
  
05.10.2018
Артемий Панарин признан первой звездой матча против «Детройта»
Общество
Артемий Панарин перекрасит олимпийский автомобиль
06.09.2018
Артемий Панарин перекрасит олимпийский автомобиль
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Четырех детей из городского водоема вызволили спасатели
сегодня в 19:47
Четырех детей из городского водоема вызволили спасатели
Происшествия
Деревянный дом дотла сгорел в Магнитогорске
  
сегодня в 18:23
Деревянный дом дотла сгорел в Магнитогорске
Хоккей
Защитник «Трактора» стал отцом
сегодня в 17:55
Защитник «Трактора» стал отцом
Происшествия
Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района
сегодня в 17:39
Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района
Происшествия
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
  
сегодня в 16:35
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
Общество
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
сегодня в 16:05
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
Происшествия
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
сегодня в 15:58
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
Происшествия
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
  
сегодня в 15:38
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6