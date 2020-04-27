Благоустройством участка дороги Аэропорт — Бродокалмакский тракт займутся заключенные

Контракт заключен между мэрией и подразделением уголовно-исполнительной системы регионального ФСИН.

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Мэрия Челябинска заключила с подразделением уголовно-исполнительной системы регионального ФСИН контракт на благоустройство. Теперь осужденные исправительной колонии № 2 строгого режима приведут в порядок четыре объекта: сквер у аэропорта имени Игоря Курчатова, пешеходную часть моста через реку Черная, развязку кольца на ЧМЗ и установят стелу, символизирующую пять дорог со стороны челябинского аэропорта.

«Выполнение контракта на производственных площадях Центра трудовой адаптации исправительной колонии № 2 дополнительно позволит организовать сорок рабочих мест для осужденных. Сейчас уже завершается монтаж металлоконструкций подставки для клумбы. Также в колонии будет изготовлена несущая конструкция для установки медиаэкрана, пандусы, урны и скамейки», — рассказали сайту Bfm74.ru в пресс-службе ГУФСИН Челябинской области.

Благоустройство Челябинска является трудотерапией заключенных, которая значительно улучшит ресоциализацию после отбывания наказания. Эта практика является распространенной, в особенности, в Металлургическом районе.

«В основном мы пользуемся услугами исправительных колоний, связанных с пошивом, с изготовлением малых архитектурных форм. Это как раз использование труда на территории исправительных учреждений, то есть заключается договор. В прошлом году заключенные колоний делали для города чугунные ограждения в сквере, лавочки. Я знаю, что очень тесно сотрудничают районы нашего города с ГУФСИН», — поделился с сайтом Bfm74.ru глава администрации Металлургического района Сергей Кочетков.

Отмечается, что данный участок дороги Аэропорт — Бродокалмакский тракт является гостевым маршрутом, благоустройство которого было приурочено к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.