150-метровую гирлянду сплел заключенный в колонии строгого режима в Копейске

К рукоделию у мужчины была тяга с детства.

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Осужденный ИК-1 России по Челябинской области Сергей Алексеев освоил один из самых необычных видов творчества, которые можно встретить в колониях. Он плетет гирлянды из конфетных фантиков.

Интерес к декоративно-прикладному творчеству он начал проявлять еще в детстве. Часто игрушки, сделанные руками Сергея, были намного интереснее тех, что продавались в магазине. Но взросление дало свой отпечаток — он трудился токарем в совхозе, и времени на хобби у Сергея практически не оставалось. Лишь оказавшись в местах лишения свободы, удалось вернуться к творчеству, ведь от большого количества конфет всегда остаются блестящие разноцветные фантики.

«На свободе видел вазы, корзинки и даже браслеты из фантиков. Сам же решил начать с того, что немного проще — сплести гирлянду из подручного материала. Начал собирать обертки от самых разных конфет. Сначала своими силами, потом подключились другие осужденные из отряда. Работа эта долгая и кропотливая. Каждый фантик нужно распрямить, разгладить, затем разложить по узорам и цвету. Без терпения здесь никак. Но занятие увлекательное, затягивает, за ним время летит незаметно», — поделился Сергей Алексеев.

Сейчас уже гирлянда из фантиков выросла до 150 метров и Сергей не собирается останавливаться. Его задумка — поставить настоящий рекорд. Пока среди тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, конкурентов у него нет.

После того, как цель будет достигнута, Сергей планирует превратить гирлянду в оригинальную штору, которая сможет украсить какое-нибудь помещение досугового центра в одной из женских исправительных колоний Челябинской области.