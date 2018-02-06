Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.22 +0.59 70.93 +0.43
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт

Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт

Предложения можно внести до 9 февраля.
сегодня в 19:52
  |  Общество

Заявить об объектах, требующих благоустройства, могут жители южноуральских населенных пунктов с численностью населения больше 20 тысяч человек. Это Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка.

На основе пожеланий жителей области составят рейтинг общественных пространств. После этого будет открыто голосование, которое продлится до 22 марта. На данный момент уже поступило более 10 тысяч предложений, в список попали 182 объекта.

До 31 марта все муниципалитеты Челябинской области должны утвердить свои программы благоустройства. Территории, набравшие больше всего голосов, будут облагорожены в первую очередь — в 2018 году. Пространства, набравшие меньше голосов, войдут в программу благоустройства на 2019 год. — рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Муниципалитеты, где количество жителей не дотягивает до отметки в 20 тысяч, тоже не обделят вниманием. Там список территорий для включения в муниципальную программу сформируют общественные комиссии.

Добавим, на продолжение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области в 2018 году предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 54 млн рублей. Кроме того, федеральный бюджет направит субсидию в размере 835,4 млн на благоустройство дворовых и общественных территорий и 18,5 млн рублей — на реконструкцию парков и мест массового отдыха населения. 19% выделит область — это 195,98 млн и 4,46 млн рублей соответственно.

Полный список объектов, которые намерены облагородить в Челябинске до 2020 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

1. Лесной массив вдоль улицы Захаренко (от дома № 6-б по улице Захаренко до улицы Молдавской)

2. Сквер Молодогвардейцев

3. Парк «Северо-Западный» (за Лыжной базой, граничит с улицами Бейвеля, Аношкина, Хариса Юсупова, Молдавской)

4. Сквер Красного Урала

5. Сквер между домами № 18-а по улице 40-летия Победы и № 396-а по проспекту Победы -территорией школы № 41 — детским садом № 459

Калининский район

1. Парк «Никольская роща»

2. Улица Кирова между проспектом Победы и улицей Труда

3. Прогулочная зона по улице Университетская Набережная от улицы Молодогвардейцев и до дома № 14 по улице Университетская Набережная

4. Прогулочная зона по улице 40-летия Победы между улицей Братьев Кашириных и улицей Университетская Набережная

5. Зеленая зона на Салавата Юлаева (участок ограничен улицей Салават Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова)

Ленинский район

1. Сквер у ДК «Станкомаш»

2. Сквер «Первостроителей» (у домов № 60, 62, 64 по улице Гагарина)

3. Парк «Плодушка» в границах улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская

4. Набережная озера Смолино (в районе от дома № 95 до дома № 103 по улице Новороссийской)

5. Сквер «Сигнал»

6. Сквер КПЗиС (по улице Феди Горелова)

Советский район

1. Пляж поселка АМЗ (переулок Большой)

2. Сквер по улице Воровского, 21

3. Сквер по улице Громова, 2 (поселок Новосинеглазово)

4. Прогулочная зона на пересечении улиц Октябрьской, Первомайской с переулком Дачный (возле Храма Первоапостольного князя Владимира)

5. Сквер имени Колющенко по улице Доватора

6. Прогулочная зона у дома № 10-а по улице Капитанской

7. Прогулочная зона у дома № 41 по улице Плеханова

Металлургический район

1. Сквер по улице Богдана Хмельницкого (от улицы Жукова до улицы Сталеваров)

2. Сквер «Юбилейный» по шоссе Металлургов (от улицы Черкасской до улицы Мира)

3. Сквер «Победы» по улице Коммунистической

4. Сквер по шоссе Металлургов между домами № 31, № 33

5. Разделительный бульвар по шоссе Металлургов (от улицы Жукова до улицы Сталеваров)

Тракторозаводский район

1. Детский парк им. В. В. Терешковой

2. Сквер «Молодежный» (ограничен улицами Салютная, Горького, 1-ой Пятилетки)

3. Парк «Дружбы» на северо-востоке района (улица Чоппа)

4. Сквер «Мамин» (на участке от дома № 1 до дома № 6 по переулку Мамина)

5. Общественное пространство между улицами Горького, Артиллерийской, Кудрявцева

Центральный район

1. Детский парк «Алое поле»

2. Сквер по ул. Академика Королева (от улицы Братьев Кашириных до улицы 250 -лет Челябинску)

3. Сквер по улице Тернопольская (от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой)

4. Бульвар по улице Воровского (от улицы Образцова до улицы Верхнеуральская)

5. Прогулочная зона от памятника И. В. Курчатову до улицы Худякова («Обкомка»)

6. Мемориальный комплекс «Золотая гора»

Общество
Благоустройство южноуральских моногородов оценили на федеральном уровне
26.01.2018
Благоустройство южноуральских моногородов оценили на федеральном уровне
Общество
Челябинская область стала 6 в стране по благоустройству городской среды
05.12.2017
Челябинская область стала 6 в стране по благоустройству городской среды
Общество
850 миллионов выделено на благоустройство городской среды на Южном Урале
04.12.2017
850 миллионов выделено на благоустройство городской среды на Южном Урале
Общество
Урбанисты научили чиновников благоустройству дворов в Челябинске
30.11.2017
Урбанисты научили чиновников благоустройству дворов в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
сегодня в 19:52
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
Происшествия
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
сегодня в 19:07
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
Общество
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
сегодня в 18:27
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
Общество
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
сегодня в 18:16
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
Общество
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
сегодня в 17:40
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
Общество
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
сегодня в 17:25
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
Политика
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
сегодня в 17:22
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
Происшествия
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
сегодня в 17:08
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна