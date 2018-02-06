/ Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт

Предложения можно внести до 9 февраля.

Заявить об объектах, требующих благоустройства, могут жители южноуральских населенных пунктов с численностью населения больше 20 тысяч человек. Это Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка.

На основе пожеланий жителей области составят рейтинг общественных пространств. После этого будет открыто голосование, которое продлится до 22 марта. На данный момент уже поступило более 10 тысяч предложений, в список попали 182 объекта.

До 31 марта все муниципалитеты Челябинской области должны утвердить свои программы благоустройства. Территории, набравшие больше всего голосов, будут облагорожены в первую очередь — в 2018 году. Пространства, набравшие меньше голосов, войдут в программу благоустройства на 2019 год. — рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.



Муниципалитеты, где количество жителей не дотягивает до отметки в 20 тысяч, тоже не обделят вниманием. Там список территорий для включения в муниципальную программу сформируют общественные комиссии.

Добавим, на продолжение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области в 2018 году предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 54 млн рублей. Кроме того, федеральный бюджет направит субсидию в размере 835,4 млн на благоустройство дворовых и общественных территорий и 18,5 млн рублей — на реконструкцию парков и мест массового отдыха населения. 19% выделит область — это 195,98 млн и 4,46 млн рублей соответственно.

Полный список объектов, которые намерены облагородить в Челябинске до 2020 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»



1. Лесной массив вдоль улицы Захаренко (от дома № 6-б по улице Захаренко до улицы Молдавской)



2. Сквер Молодогвардейцев



3. Парк «Северо-Западный» (за Лыжной базой, граничит с улицами Бейвеля, Аношкина, Хариса Юсупова, Молдавской)



4. Сквер Красного Урала



5. Сквер между домами № 18-а по улице 40-летия Победы и № 396-а по проспекту Победы -территорией школы № 41 — детским садом № 459



Калининский район



1. Парк «Никольская роща»



2. Улица Кирова между проспектом Победы и улицей Труда



3. Прогулочная зона по улице Университетская Набережная от улицы Молодогвардейцев и до дома № 14 по улице Университетская Набережная



4. Прогулочная зона по улице 40-летия Победы между улицей Братьев Кашириных и улицей Университетская Набережная



5. Зеленая зона на Салавата Юлаева (участок ограничен улицей Салават Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова)



Ленинский район



1. Сквер у ДК «Станкомаш»



2. Сквер «Первостроителей» (у домов № 60, 62, 64 по улице Гагарина)



3. Парк «Плодушка» в границах улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская



4. Набережная озера Смолино (в районе от дома № 95 до дома № 103 по улице Новороссийской)



5. Сквер «Сигнал»



6. Сквер КПЗиС (по улице Феди Горелова)



Советский район



1. Пляж поселка АМЗ (переулок Большой)



2. Сквер по улице Воровского, 21



3. Сквер по улице Громова, 2 (поселок Новосинеглазово)



4. Прогулочная зона на пересечении улиц Октябрьской, Первомайской с переулком Дачный (возле Храма Первоапостольного князя Владимира)



5. Сквер имени Колющенко по улице Доватора



6. Прогулочная зона у дома № 10-а по улице Капитанской



7. Прогулочная зона у дома № 41 по улице Плеханова



Металлургический район



1. Сквер по улице Богдана Хмельницкого (от улицы Жукова до улицы Сталеваров)



2. Сквер «Юбилейный» по шоссе Металлургов (от улицы Черкасской до улицы Мира)



3. Сквер «Победы» по улице Коммунистической



4. Сквер по шоссе Металлургов между домами № 31, № 33



5. Разделительный бульвар по шоссе Металлургов (от улицы Жукова до улицы Сталеваров)



Тракторозаводский район



1. Детский парк им. В. В. Терешковой



2. Сквер «Молодежный» (ограничен улицами Салютная, Горького, 1-ой Пятилетки)



3. Парк «Дружбы» на северо-востоке района (улица Чоппа)



4. Сквер «Мамин» (на участке от дома № 1 до дома № 6 по переулку Мамина)



5. Общественное пространство между улицами Горького, Артиллерийской, Кудрявцева



Центральный район



1. Детский парк «Алое поле»



2. Сквер по ул. Академика Королева (от улицы Братьев Кашириных до улицы 250 -лет Челябинску)



3. Сквер по улице Тернопольская (от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой)



4. Бульвар по улице Воровского (от улицы Образцова до улицы Верхнеуральская)



5. Прогулочная зона от памятника И. В. Курчатову до улицы Худякова («Обкомка»)



6. Мемориальный комплекс «Золотая гора»