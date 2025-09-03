Утром 4 сентября Челябинскую область накроют туманы и разбудят грозы

Синоптики предупреждают о риске плохой видимости на дорогах



4 сентября Челябинскую область ожидает облачная погода с прояснениями, сообщает Челябинский ЦГМС. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, а в горных местностях — грозы. Ночью и утром местами могут образоваться туманы, что может затруднить видимость на дорогах.

Южноуральцев ждет небольшой ветер. Его скорость достигнет 4—9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17°, на крайнем юге области она поднимется до +20°. Днем температура составит +19...+24°, в южных районах ожидается до +29°.

Климатические итоги лета 2025 года в Челябинской области показывают, что сезон был в целом теплым, без экстремальных температурных аномалий. А вот в Иркутске, например, это лето вошло в 10 наиболее жарких, сообщает irk.ru.