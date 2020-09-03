Эффективным и удобным каналом реализации продукции регионального бизнеса сегодня становится АИС «Портал Поставщиков». Этот проверенный инструмент позволяет быстро и выгодно реализовывать продукцию большому количеству покупателей.
«Портал Поставщиков» — это 120 тысяч покупателей, 8000 государственных заказчиков города Москвы, доступ на рынок столицы в несколько кликов. Ежедневно на площадке заключаются более 1600 контрактов. Стать участником клуба успешных продавцов может любой предприниматель Челябинской области.
17 сентября 2020 года в
Приятный бонус для всех участников: при покупке электронной подписи — бесплатная установка и настройка программного обеспечения для работы с ЭП.
Предпринимателей ждут 17 сентября по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, актовый зал, 6 этаж. Начало семинара в 10 часов.
Необходимые
Зарегистрироваться на мероприятие нужно по ссылке, количество мест ограничено.