Челябинских предпринимателей научат навыкам эффективных и выгодных продаж на «Портале Поставщиков»

Бесплатный обучающий семинар пройдет на площадке ЮУТПП.

Послушать 00:00

Эффективным и удобным каналом реализации продукции регионального бизнеса сегодня становится АИС «Портал Поставщиков». Этот проверенный инструмент позволяет быстро и выгодно реализовывать продукцию большому количеству покупателей.



«Портал Поставщиков» — это 120 тысяч покупателей, 8000 государственных заказчиков города Москвы, доступ на рынок столицы в несколько кликов. Ежедневно на площадке заключаются более 1600 контрактов. Стать участником клуба успешных продавцов может любой предприниматель Челябинской области.

17 сентября 2020 года в Южно-Уральской ТПП пройдет бесплатный обучающий семинар «Онлайн торговля: 600 тысяч возможностей для Вашего бизнеса». Впервые после долгого перерыва встреча пройдет оффлайн: гостей научат пользоваться Порталом, выгодно продавать, покупать и искать надежных бизнес-партнеров.

Приятный бонус для всех участников: при покупке электронной подписи — бесплатная установка и настройка программного обеспечения для работы с ЭП.

Предпринимателей ждут 17 сентября по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, актовый зал, 6 этаж. Начало семинара в 10 часов.

Необходимые санитарно-эпидемиологические требования будут полностью соблюдены, все участники получат наборы средств индивидуальной защиты.

Зарегистрироваться на мероприятие нужно по ссылке, количество мест ограничено.