/ Качество атмосферного воздуха обсудят в прямом эфире

Как сохранить объемы производства, но сократить выбросы и улучшить качество атмосферного воздуха в Челябинске? На этот и другие вопросы в этот четверг, 26 июля, в ходе круглого стола ответят эксперты. К беседе присоединятся член общественной палаты РФ Феликс Панов, председатель Комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии и охране окружающей среды Андрей Минченко, а также представители ПАО «Мечел» и АО «НИИ «Атмосфера».
Все процедуры будут проходить публично, с участием членов Общественной палаты региона, а также представителей общественных организаций экологической направленности. — пояснили в Общественной палате региона.
Помимо того, на мероприятии обсудят и такие вопросы, как выбор научно-исследовательского института, который будет заниматься экологическим аудитом предприятия, а также то, когда начнется работа и какие виды услуг будут включены в перечень.
Провести экологический аудит и разработать комплекс мер, направленный на снижение нагрузки на экологию, рекомендовано всем промышленным предприятиям региона. Заводам и комбинатам, внедрившим в работу современные технологии, обещают бонусы, в том числе налоговые льготы. — добавили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.
Сбор экспертов состоится в Южно-Уральском государственном аграрном университете. Следить за мероприятием можно онлайн. Оно будет транслироваться на 1obl.tv, начало 26 июля в 10:00.
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