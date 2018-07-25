/ Качество атмосферного воздуха обсудят в прямом эфире

Онлайн-трансляция пройдет на сайте 1obl.tv.

Все процедуры будут проходить публично, с участием членов Общественной палаты региона, а также представителей общественных организаций экологической направленности.

— пояснили в Общественной палате региона.

Провести экологический аудит и разработать комплекс мер, направленный на снижение нагрузки на экологию, рекомендовано всем промышленным предприятиям региона. Заводам и комбинатам, внедрившим в работу современные технологии, обещают бонусы, в том числе налоговые льготы.

— добавили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.