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/ Apple представила «бюджетный» iPhone и еще две модели смартфонов

Apple представила «бюджетный» iPhone и еще две модели смартфонов

Новинки получили разные цвета корпуса, улучшенную камеру и мощный процессор.
сегодня в 10:11
  |  Общество

Накануне вечером в Купертино представили обновленную линейку смартфонов от компании Apple. Сразу три новых модели iPhone показали на презентации. Среди новинок — iPhone Xs, iPhone Xs Max и «доступный» iPhone Xr. Все телефоны «прокачали» технически, они оснащены более емкими аккумуляторами. Стоимость Xs в России начнется от 87 990 и 96 990 рублей, Xr — от 64 990 рублей.

Дисплей Super Retina в двух размерах, один из которых стал самым большим в истории iPhone. Ещё более быстрый Face ID. Самый мощный и умный процессор iPhone. И потрясающая двойная камера. В iPhone Xs воплощено всё, что вы любите в iPhone. На новом уровне. — представляет свою новинку iPhone Xr компания Apple.

Кроме флагманов компания анонсировала обновление линейки умных часов и операционной системы.

Россияне не попадут в первую волну продаж. Поклонникам техники от американской компании придется набраться терпения или обратить внимание на «серые» телефоны. Начало продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max в России назначено на 28 сентября. iPhone Xr попадет на рынок позже. 19 октября стартует кампания по сбору предзаказов, а 26 октября устройство появится в магазинах.

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