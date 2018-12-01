/ Запрет на въезд на Украину вдохновил Сергея Шнурова

Тяжелее всего после запрета на въезд на Украину иностранцам пришлось представителям творческой сферы. Предположительно, все концерты, которые должны были состояться в течение декабря, придется отменить. Многие расстроены, а вот Сергея Шнурова, лидера группировки «Ленинград», ситуация вдохновила на творчество.
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Дорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят.
Напомним, 30 ноября стало известно, что на Украину теперь не пускают граждан России мужского пола, которым от 16 до 60 лет. Позже выяснилось, что запрет распространяется и на женщин, а также на представителей других иностранных государств. Новые правила будут действовать 30 дней. Представители Украины сообщают, что въезд с гуманитарной целью или на похороны разрешен.