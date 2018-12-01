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/ Запрет на въезд на Украину вдохновил Сергея Шнурова

Запрет на въезд на Украину вдохновил Сергея Шнурова

Музыкант сразу же написал злободневное стихотворение.
сегодня в 15:01
  |  Общество

Тяжелее всего после запрета на въезд на Украину иностранцам пришлось представителям творческой сферы. Предположительно, все концерты, которые должны были состояться в течение декабря, придется отменить. Многие расстроены, а вот Сергея Шнурова, лидера группировки «Ленинград», ситуация вдохновила на творчество.

Напомним, 30 ноября стало известно, что на Украину теперь не пускают граждан России мужского пола, которым от 16 до 60 лет. Позже выяснилось, что запрет распространяется и на женщин, а также на представителей других иностранных государств. Новые правила будут действовать 30 дней. Представители Украины сообщают, что въезд с гуманитарной целью или на похороны разрешен.

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