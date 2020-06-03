В России вновь начал работать сервис BlaBlaCar

Несколько месяцев агрегатор поездок с попутчиками был на «карантине».

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Сервис BlaBlaCar вновь начинает работать в России. О том, что попутчиков можно будет найти в приложении, сообщают представители сервиса. С марта 2020 года работа его была приостановлена из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.

Однако работать сервис начнет только при условии соблюдения дополнительных мер безопасности. О мерах профилактики будет напоминать приложение: о том, что нельзя путешествовать, если есть симптомы заболевания, в машине находиться в маске и перчатках, стараться соблюдать социальную дистанцию.

«BlaBlaCar ограничивает число мест для бронирования до 4 (раньше было 5). Более того, BlaBlaCar внедряет опцию „Только 1 сзади“ и будет настоятельно рекомендовать водителям воспользоваться ею, чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье», — сообщает сервис.

Все водители, сотрудничающие с BlaBlaCar обязаны будут проводить санобработку автомобилей.