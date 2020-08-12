«Битва заводов»: На Урале пройдет турнир между предприятиями по «World of Tanks»

Принять участие может сразу несколько команд от одной организации.

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Южноуральских промышленников приглашают принять участие в «Битве заводов». Это киберспортивный турнир между сотрудниками промпредприятий Урала по популярной игре «World of Tanks». Турнир уже в третий раз организовывает компания «Ростелеком».



«Участвовать в „Битве заводов“ смогут сразу несколько команд от каждого производственного предприятия региона — по три человека в экипаже. Тренировки участников начнутся 17 августа. Они будут проходить вместе профессиональными игроками в онлайн-режиме. Затем на виртуальных полях состоится основной этап сражений, по результатам которых будут выявлены сильнейшие команды», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-служе ПАО «Ростелеком».

Зарегистрироваться на участие в турнире можно до 16 августа 2020 года. Сделать это можно написав на электронную почту pressa@ural. rt. ru.