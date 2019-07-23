Ветерану «Трактора» исполняется 69 лет

23 июля празднует свой День рождения Юрий Федорович Шумаков.

Юрий Шумаков, воспитанник челябинской хоккейной школы, является одним из лучших игроков в истории «Трактора». Первым тренером в карьере игрока был Петр Васильевич Дубровин.

Всего в составе «Трактора» Юрий Шумаков провел рекордные 19 сезонов, был капитаном команды, а в 1977 году и лучшим бомбардиром. Шумаков отыграл более 700 игр, набрав 238 очков, забив 138 шайб и отдав 100 результативных передач. Помимо клубного рекорда Шумакову принадлежит рекорд чемпионатов СССР по числу сыгранных матчей.

В команде его ценили за универсальность. Основное амплуа игрока – нападение, но при необходимости мог сыграть и в защите.

«Играть в обороне я стал исключительно в интересах команды. В команде не хватало опытных защитников. И уже в матче в Риге, я появился в новой для себя роли. Хотя, честно говоря, новой ее не назовешь. Дело в том, что в детской и юношеской командах я играл защитником. Да и когда из молодежной перешел в «Трактор», несколько лет тренеры пробовали меня и в обороне, и в нападении. Моя судьба как нападающего определилась только в сезоне 1972/1973 годов», – рассказал Шумаков.

Самым памятным сезоном Юрия Шумакова, конечно, стал сезон 1976/1977 годов, когда «Трактор» впервые в истории клуба завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. А уже на следующий год Шумаков набрал наибольшее количество очков в команде: он забросил 22 шайбы и отдал 5 голевых передач.

«Сезон-1977/1978 действительно был для меня удачным, я бы сказал, лучшим в карьере. Но и партнеры-то у меня были – Сергей Макаров и Валерий Белоусов! С такими игроками любой заиграет», – вспоминает Шумаков.



Юрий Фёдорович после завершения игрового сезона 1989/1990 повесил коньки на гвоздь и начал тренерскую карьеру. На данный момент, он так же, как и десятки лет назад, предан хоккею.

Шумаков стал одним из главных творцов первой в истории бронзы «Трактора» в чемпионате СССР и, бесспорно, является одним из лучших игроков за всю историю ХК «Трактор».

8 декабря 2016 стяг с игровым номером 14 Ю.Шумакова был поднят под своды Ледовой арены «Трактор» им. В.К. Белоусова.





Игровая карьера Шумакова: «Трактор» – 1966/1967, 1968/1969-1974/1975, 1976/1977-1986/1987, СКА Ленинград – 1975/1976, СКА Свердловск 1 лига – 1975/1976, «Металлург» Магнитогорск 2 лига – 1987/1988, HC «Partizan» Beograd, Югославия – 1988/1989-1989/1990.

Тренерская карьера Шумакова: ДЮСШ «Трактор», ДЮСШ «Мечел» – 1993/1994-1995/1996, юниорская сборная России – 1999-2000 тренер, «Трактор» – 2002/2003 тренер, «Казахмыс» Караганда, Казахстан, высшая лига – 2003/2004-2005/2006, «Казахмыс» Сатпаев, Казахстан, высшая лига – 2006/20072007/2008 тренер, сборная Казахстана, хоккейная школа им. А.З.Картаева Копейск.

Достижения игрока: бронзовый призер чемпионата СССР 1976/1977 в составе Трактора, бронзовый призер чемпионата Югославии в составе HC «Partizan» Beograd.

Достижения тренера: чемпион Казахстана 2005/2006, серебряный призер чемпионата Казахстана 2004/2005, бронзовый призер чемпионата Казахстана 2003/2004 тренер «Казахмыс» Караганда, серебряный призер чемпионата Казахстана 2006/2007 тренер «Казахмыс» Сатпаев.

«Первый областной» поздравляет Юрия Федоровича с Днем рождения! Желаем здоровья и положительных эмоций!