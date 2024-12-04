Биометрию в МФЦ запустят в Челябинске 5 декабря

Воспользоваться услугами можно будет без предъявления паспорта

В четверг, 5 декабря, в Челябинске запустят биометрию в многофункциональном центре на улице Труда. Речь идет о получении услуг без предъявления паспорта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Биометрия станет дополнением к уже существующим способам обслуживания в МФЦ. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением Единой биометрической системы», — сказали в пресс-службе.

Напомним, проект по введению биометрии в Челябинске является пилотным. По его результатам примут решение о распространении практики на остальные офисы МФЦ на Южном Урале, а затем и по всей стране.