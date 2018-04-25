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/ Билеты на рейсовые автобусы бесплатно раздадут ветеранам и инвалидам ВОВ

Билеты на рейсовые автобусы бесплатно раздадут ветеранам и инвалидам ВОВ

Акция будет действовать в майские праздники.
сегодня в 18:01
  |  Общество

В майские праздники ветераны и инвалиды ВОВ смогут бесплатно навестить родных и друзей, проживающих в других районах Челябинской области. Предъявив удостоверение в кассе, они смогут получить билет на рейсовый автобус, не оплачивая его. Предложение поступило от министра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Микулика, а перевозчики активно его поддержали.

Уже 73 года прошло с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной войны. К сожалению, участников тех событий остается все меньше. Нам хочется, чтоб вниманием и заботой они были окружены ежедневно. И долг каждого из нас оказать посильную помощь нашим ветеранам в благодарность за мирное небо. — сказал Дмитрий Микулик.

Воспользоваться бесплатным проездом можно будет с 5 по 11 мая. Те же льготы распространяются на людей, сопровождающих ветеранов и инвалидов ВОВ.

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