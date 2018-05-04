/ На железнодорожных билетах в Челябинске начнут указывать местное время

Так в РЖД намерены улучшить качество обслуживания.

Отправление и прибытие поездов на железнодорожных билетах будут указывать по местному времени, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Изменения коснутся поездов дальнего и пригородного сообщения. Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года. Новые бланки уже появились в продаже. Это произошло сегодня, 4 мая.

Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указаны с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ: ММ по местному времени (МСК+3)). Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах. — уточнили в РЖД.

Добавим, кроме информации о дате и времени отправления и прибытия поезда, времени нахождения в пути, нумерации вагона и места, а также полных наименований начальной и конечной станций маршрута, на билетах размещены специальные пиктограммы. Они подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья или питания.