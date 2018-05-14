/ Авто на велосипеды сменят южноуральцы в день всероссийской акции

Велосипедисты улучшают экологию и продолжительность жизни.

Долететь на работу с ветерком зовут южноуральцев, умеющих кататься на велосипеде. 18 мая каждый сможет оседлать двухколесного друга и, минуя утренние пробки на дорогах, отправиться по делам. Выбрав велосипед вместо автомобиля, южноуральцы сократят количество вредных выбросов и сделают вклад в свое здоровье. 30 минут на велосипеде заменяют всю дневную физическую активность.

Мероприятие показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам легко и удобно. Создана акция для привлечения внимания к здоровому образ жизни, к проблемам сохранения экологии городов и улучшению транспортной доступности. — рассказали сайту «Первый областной» в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Южноуральцы пересядут на велосипеды в четвертый раз. В акции готовы принять участие публичные лица, представители власти.

Вся информация доступна на сайте www.bike2work.ru.