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/ Авто на велосипеды сменят южноуральцы в день всероссийской акции

Авто на велосипеды сменят южноуральцы в день всероссийской акции

Велосипедисты улучшают экологию и продолжительность жизни.
сегодня в 10:07
  |  Общество

Долететь на работу с ветерком зовут южноуральцев, умеющих кататься на велосипеде. 18 мая каждый сможет оседлать двухколесного друга и, минуя утренние пробки на дорогах, отправиться по делам. Выбрав велосипед вместо автомобиля, южноуральцы сократят количество вредных выбросов и сделают вклад в свое здоровье. 30 минут на велосипеде заменяют всю дневную физическую активность.

Мероприятие показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам легко и удобно. Создана акция для привлечения внимания к здоровому образ жизни, к проблемам сохранения экологии городов и улучшению транспортной доступности. — рассказали сайту «Первый областной» в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Южноуральцы пересядут на велосипеды в четвертый раз. В акции готовы принять участие публичные лица, представители власти.

Вся информация доступна на сайте www.bike2work.ru.

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Комментарии

Dado
12:40, 14.05.2018
"Мероприятие показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам легко и удобно" - сказал министр, сел в BMW и поехал дальше.
горожанин
11:55, 14.05.2018
Всё верно Ольга пишет!
ольга
11:52, 14.05.2018
АГА и сдохнуть или под колёсами, или здоровье от смога и вони подорвать!!!!!одевайте гаражане противогазы и медицинские маски, наш протест!!!
ольга
11:46, 14.05.2018
и сдохнуть... или заработать фиброз лёгких и тд. глупые решения. помойте челябинск, да не раз, а системно. мало гибнут велосипедисты под колёсами...эта затея опасна для здоровья и жизни. одевайте люди противогазы и медицинские маски, наш протест!!!!!

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