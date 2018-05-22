/ Яма в дороге «уронила» велосипедиста в Копейске

Асфальт стал проваливаться этой весной.

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В Копейске велосипедист не смог совладать с дорожным покрытием и упал с двухколесного друга. Видеозапись произошедшего появилась в соцсетях в минувший выходной, 20 мая. На кадрах видно, что копейчанин лавирует между машинами, но в определенный момент колесо попадает в ливневый колодец, и велосипед оказывается на асфальте. Велосипедист падает.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и проспекта Мира. В администрации города прояснили ситуацию.

Там, к сожалению, ситуация такая: в прошлом году тепловые сети перекладывали свои трубы. Заделали все хорошо. Но, поскольку это было уже осенью, по весне появились выбоины. Там, где упал парнишка, находится ливневый колодец. Но на этом участке есть еще ряд ям. Я сам съездил, посмотрел. Все это нам пообещали устранить тепловые сети. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель главы администрации по жилищно-коммунальным вопросам Сергей Шаповалов.

Заделать выбоины и поправить ливневый колодец тепловые сети должны будут до конца мая.