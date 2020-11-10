Погулять по Челябинску виртуально можно с англоязычным гидом

Видеоэкскурсию записали сотрудники Публичной библиотеки.

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Публичная библиотека подготовила виртуальный англоязычный тур по Челябинску. Но посмотреть его стоит каждому жителю областного центра, ведь для русских зрителей есть субтитры.

«Из мини-тура Places That Glorify Peoples of Russia проекта Discover Chelyabinsk вы узнаете про основателей и первых поселенцев города, о том, каким образом поэт Габдулла Тукай объединял татарский и русский народы, почему Мусу Джалиля называют поэтом-героем или как как на английском звучит «тюбетейка», — сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

Вместе с экскурсоводом зрители увидят несколько знаковых памятников Челябинска, которые призваны сохранить культуру и традиции разных народов, проживающих на Южном Урале.

Посмотреть этот мини-тур и другие серии проекта Discover Chelyabinsk можно по этой ссылке.