В Златоусте открылась библиотека-игротека

Мультстудия, VR-экскурсии и интерактивный пол: как книгохранилище превратилось детский культурный центр

21 декабря в Златоусте после ремонта открылась детская Библиотека № 15. И теперь это не скучное государственное учреждение, где нельзя шуметь и горячо о чем-то спорить, а развлекательно-образовательный клуб для малышей и подростков. Внутри можно делать уроки и читать, рисовать любимые сказки песком, придумывать мультфильмы, играть в настолки и обучающие компьютерные игры.





В библиотеке сделали несколько уютных местечек для внеклассного чтения (даже на подоконнике можно!), сцену для книжного театра, игротеку и небольшой зал для показа документальных фильмов. Можно устроить выездной школьный урок, турнир по настольным играм, научные опыты или квест-игру по классикам отечественной и зарубежной литературы. А еще всех гостей библиотеки ждет краеведческая игра «Игрозлат», которая рассказывает о знаменитых людях, основных достопримечательностях и памятных местах края.

Златоустовскую библиотеку модернизировали в рамках национального проекта «Культура». На обновление выделили 5 млн рублей федерального гранта и более 4,5 млн рублей из городского бюджета. Это уже вторая в Златоусте и восьмая в области обновленная модельная библиотека.