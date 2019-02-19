/ Борис Дубровский рассказал о безопасности в образовательных учреждениях Челябинской области

По словам главы региона, все организации соответствуют требованиям антитеррористической направленности.

Секретарь совета безопасности Николай Патрушев и полпред президента России в УрФО Николай Цуканов провели в Тюмени выездное совещание с губернаторами округа. В заседании принял участие и глава Челябинской области Борис Дубровский.

Один из вопросов, поднятых на совещании, касался безопасности образовательных учреждении УрФО. Борис Дубровский выступил с докладом. Глава региона отметил — все 2328 образовательных учреждений на территории Челябинской области соответствует требованиям федерального антитеррористического законодательства. 889 организаций охраняются подразделениями вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана» Росгвардии области, а также частными охранными предприятиями.

Кнопками экстренного вызова оборудован 91% образовательных организаций, системами видеонаблюдения — 72%. Правоохранительными органами ведется ежедневный мониторинг информационного пространства сети Интернет с целью предупреждения возможных акций террористического и экстремистского характера и групповых нарушений общественного порядка с участием молодежи.

— отметил Борис Дубровский.

Как рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ министр образования Челябинской области Александр Кузнецов, несмотря на высокую обеспеченность челябинских школ средствами охраны, предстоит выполнить еще больший объем работы в связи с вышедшим в 2017 году постановлением 1235.

Потом дается год на устранение недостатков. Работа ведется, но пока что она не везде закончена. Конечно, это требует больших финансовых ресурсов. Оснащение образовательных организаций антитеррористической безопасностью зависит от их категорийности. То есть в зависимости от емкости, площади здания. Должны быть системы наблюдения, управления доступа, связь с охранными организациями, такие требования. Навскидку, я не скажу, сколько проблемных школ. У каждой есть свои замечания, предписания, может только новые школы ими не страдают. Ну, и там большая часть не школ, а детских садиков, их больше всего в нашей стране. — сказал радио «Businees FM Челябинск» министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Министр также отметил, что обеспечение образовательных учреждений безопасностью осуществляется за счет бюджета региона и муниципалитетов. Регион отвечает за государственные учреждения и оказывает помощь муниципальным образованиям, но, тем не менее, основная нагрузка ложится на последних.

Отметим, что в рамках повышения безопасности в образовательные учреждения направляются средства на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации, экстренного вызова, обеспечение физической охраны, ограждение территорий и установку систем управления допуском. В муниципалитетах области для отработки практических действий в случае угрозы проведено более 60 тренировок на объектах образования.