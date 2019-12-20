Беженка из Украины три года живет в Юрюзани без паспорта

Молодая женщина без гражданства скоро родит гражданина РФ.

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Анне Канищук 20 лет, через месяц она станет мамой, но где будет рожать, еще не знает. У молодой женщины нет ни полиса ОМС, ни паспорта, поэтому всю беременность она наблюдается в частной клинике. С отцом ребенка Анна познакомилась полтора года назад на творческом фестивале в Челябинске.

«Мы в том году пытались расписаться, но у меня нет паспорта, и мы никак не можем узаконить наши отношения», — говорит Анна.

Срок родов врачи ставят на середину января, а сейчас будущей маме нужно лечь на сохранение, но документов, чтобы это сделать, у нее нет, и денег на платные роды тоже. Власти Украины уже три года игнорируют сообщения и письма семьи Канищук. Проблема в том, что покидая Украину в период военного конфликта, у девушки еще не было украинского гражданства - на тот момент Анне только-только исполнилось 14.

Спасаясь от войны, семья Канищук переехала в Юрюзань к родственникам, а когда Анна отметила 18-летие, из-за отсутствия украинского паспорта, возникли трудности с получением российского.

В марте семья надеется оформить вид на жительство, но процесс хочется ускорить — документ поможет получить Анне страховой полис и тогда она сможет рожать бесплатно.

К решению проблемы уже подключился уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов.