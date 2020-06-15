В Челябинске почётный металлург несколько лет не мог добиться установки электроподъёмника

Ильясу Зинурову пришлось установить пандус за свой счёт.

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Почетный металлург из Челябинска Ильяз Зинуров спустя 3 года добился права установить электроподъёмник в своём подъезде. Мужчина, который не может передвигаться на протезах долгое время получал отказы от ТСЖ. В итоге ему самому пришлось заниматься вопросом установки оборудования.



Ильяз Зинуров перестал передвигаться на протезах 3 года назад. Чтобы решить вопрос с электроподъёмником мужчине пришлось обойти все инстанции. В ТСЖ почётному металлург объяснили, что установка механизма требует согласие от всех собственников в подъезде и предложили собрать подписи самостоятельно. Это оказалось лишь первым препятствием на пути к заветному подъёмнику.

«Вот здесь наверно можно набрать с десяток ссылок, на разные постановления. На снипы, строительные нормы и правила. На все что угодно. Но нет ни одного момента где бы они конструктивно подошли», — рассказал Ильяз Зинуров.

Отчаявшись, ветеран решил всё взять в свои руки. Он обратился за помощью к общественникам, который добились необходимых разрешений от МЧС и участкового. В апреле этого года электроподъемник все-таки установили, но за счёт Ильяза Зинурова. По федеральному закону согласие других собственников не нужно, если жилец оплачивает изготовление и монтаж устройства самостоятельно. Эта Возможность обошлась пенсионеру более чем в 100000 рублей. Однако и на этом сложности не закончились, поскольку на каждую прогулку ветерану приходилось брать с собой удлинитель из-за того, что ТСЖ отказало ветерану установить розетку возле подъемника. В организации ссылались на пожарную безопасность и дополнительные затраты на электричество.

Тогда в начале мая Ильяз Юнусович написал обращение на имя губернатора Челябинской области. Уже через несколько дней подъёмник заработал. Более того, историей с отказом в подключении пандуса к электричеству заинтересовался следственный комитет.

«Мне действительно помогали очень многие. Но все время будто в какую-то стену упиралось. И я был вынужден подготовить письмо на имя Алексея Текслера»,— рассказал Ильяз Зинуров.

На днях Ильяз Юнусович подготовил ещё одно письмо. На этот раз он написал заявление в социальное страхование с просьбой возместить расходы на установку подъемника. Там ветерану обещали помочь.