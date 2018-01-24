/ Жители десятка домов остались без воды на северо-западе Челябинска

Очередной порыв произошел на Университетской набережной.

Коммуникации не выдерживают морозов. Очередная авария произошла на северо-западе Челябинска, в результате чего без воды остались жители десятка домов. На устранение последствий ЧП направились представители коммунальных служб.

Аварийные работы ведутся на улице Университетская Набережная в районе дома № 36. Течь из камеры на водоводе д-300. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Как рассказали в коммунальной службе, чаще всего во время морозов страдают водоводы малого диаметра. В них, в результате низкого водопотребления и малой скорости, вода буквально замерзает в трубах.

Университетская Набережная ул., 32

Университетская Набережная ул., 34

Университетская Набережная ул., 34, А

Университетская Набережная ул., 36

Университетская Набережная ул., 36, А

Университетская Набережная ул., 36 Б

Братьев Кашириных ул., 99 Б

Братьев Кашириных ул., 101, А

Братьев Кашириных ул., 101 Б

Братьев Кашириных ул., 103 Б



Напомним, на Южном Урале зафиксировано несколько коммунальных происшествий во время морозов. 23 января припаркованные во дворе жилого дома по улице 3-го Интернационала машины заблокировало после порыва на трубопроводе. Водой затопило прилегающую территорию, которая в морозы моментально превратилась в лед.

Горячие источники забили в Копейске. По словам местных жителей, ЧП случилось около полуночи накануне, 23 января. Вода под напором била фонтаном посреди перекрестка и в результате разлилась по дорогам, добравшись до жилых домов.

