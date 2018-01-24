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/ Детские сады и десятки жилых домов в Копейске остались без воды из-за аварии

Детские сады и десятки жилых домов в Копейске остались без воды из-за аварии

Прорыв трубы произошел на пересечении проспекта Славы и улицы Ильича.
сегодня в 14:09
  |  Общество

Горячие источники забили в Копейске. Причина в коммунальной аварии. По словам местных жителей, ЧП случилось около полуночи накануне, 23 января. Вода под напором била фонтаном посреди перекрестка и в результате разлилась по дорогам, добравшись до жилых домов.

Прилегающие дома подтоплены, в подвалах вода. — пожаловались копейчане в социальных сетях.

Ликвидацией аварии занимаются сотрудники МУП ПОВВ. По информации ведомства, с 9 утра без воды остаются десятки жилых домов, торговый комплекс, два детских сада, хоккейная школа, Дворец культуры, наркологическая клиника и гостиница. Предполагаемое время завершения работ пока не сообщается.

Аварийно-восстановительная бригада со спецтехникой для откачки воды из камеры около ДК Кирова работала в том числе и минувшей ночью, утром вторая аварийно-восстановительная бригада снова уехала на данный адрес для производства работ, при этом на место утечки снова была выслана спецтехника. Также информируем, что по Славы-Ильича будет направлен грейдер для очистки территории от наледи. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Также копейчане сообщили, что обнаружили «ледяной фонтан» недалеко от границы с Челябинском. Местные жители утверждают, что почти двухметровую ледяную глыбу продолжает «подпитывать» горячая вода из протекающей трубы.

Напомним, это не первая коммунальная авария за прошедшие сутки. Ранее из-за порыва воды в ледяной «плен» попали автомобили, припаркованные во дворе по улице 3-го Интернационала в Челябинске.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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