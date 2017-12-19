/ Четыре дома остались на целый день без тепла из-за аварии на теплопроводе в Озерске

Для ремонта трубы горячую воду пришлось отключить.

Авария на магистральном теплопроводе в Озерске оставила без горячей воды и отопления 4 дома. Утечку выявили на прошлой неделе, несколько дней готовились к ремонту трубы. В итоге 19 декабря дефектный участок было решено заменить. Больше тысячи человек на целый день остались без горячей воды, пока специалисты вели работу на поврежденном участке.

Были проведены земляные работы (выкопана траншея), подготовлены необходимые материалы и нормативные документы, а также проинформированы управляющие организации о том, что 19 декабря в нескольких домах в этом районе будут отключены горячая вода и теплоснабжение. Сегодня эта информация была объявлена через диспетчерскую службу, и с утра специалисты приступили к работе по замене дефектного участка трубы на данной магистрали. — сообщил сайту «Первый областной» первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

По данным на 17:00 19 октября работы завершены. Горячую воду дали, отопление постепенно возвращается в четыре дома.