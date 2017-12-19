Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.69 -0.21 69.09 -0.34
Челябинск
сейчас
 
-20 °C
завтра
 
-22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Четыре дома остались на целый день без тепла из-за аварии на теплопроводе в Озерске

Четыре дома остались на целый день без тепла из-за аварии на теплопроводе в Озерске

Для ремонта трубы горячую воду пришлось отключить.
сегодня в 17:40
  |  Общество

Авария на магистральном теплопроводе в Озерске оставила без горячей воды и отопления 4 дома. Утечку выявили на прошлой неделе, несколько дней готовились к ремонту трубы. В итоге 19 декабря дефектный участок было решено заменить. Больше тысячи человек на целый день остались без горячей воды, пока специалисты вели работу на поврежденном участке.

Были проведены земляные работы (выкопана траншея), подготовлены необходимые материалы и нормативные документы, а также проинформированы управляющие организации о том, что 19 декабря в нескольких домах в этом районе будут отключены горячая вода и теплоснабжение. Сегодня эта информация была объявлена через диспетчерскую службу, и с утра специалисты приступили к работе по замене дефектного участка трубы на данной магистрали. — сообщил сайту «Первый областной» первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

По данным на 17:00 19 октября работы завершены. Горячую воду дали, отопление постепенно возвращается в четыре дома.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Министерство энергетики РФ наградило Сергея Шаля за добросовестный труд
сегодня в 19:51
Министерство энергетики РФ наградило Сергея Шаля за добросовестный труд
Общество
Итоговая пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского пройдет в онлайн-режиме
сегодня в 18:54
Итоговая пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского пройдет в онлайн-режиме
Общество
Две новых улицы в Челябинске презентовали депутаты
сегодня в 18:26
Две новых улицы в Челябинске презентовали депутаты
Общество
Услуги южноуральских организаций культуры назвали отличными
сегодня в 18:23
Услуги южноуральских организаций культуры назвали отличными
Общество
Четыре дома остались на целый день без тепла из-за аварии на теплопроводе в Озерске
сегодня в 17:40
Четыре дома остались на целый день без тепла из-за аварии на теплопроводе в Озерске
Политика
Глава Челябинской области обсудил развитие региона с бизнес-омбудсменом
сегодня в 17:31
Глава Челябинской области обсудил развитие региона с бизнес-омбудсменом
Общество
Первый канал не покажет «Иронию судьбы» в Новый год
сегодня в 16:36
Первый канал не покажет «Иронию судьбы» в Новый год
Происшествия
Живодеры пытались живьем оторвать кошке хвост в Златоусте
сегодня в 16:14
Живодеры пытались живьем оторвать кошке хвост в Златоусте
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна