/ Прокуратура возмутилась состоянием системы отопления в южноуральской школе

По требованию надзорного органа образовательное учреждение отремонтируют в каникулы.

В Красноармейском районе Челябинской области прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей в школе поселка Петровский. Было установлено, что там система отопления находится в изношенном состоянии, из-за этого происходят прорывы труб, намокание стен и потолков, учреждение требуется ремонт.

В целях защиты прав обучающихся прокурором внесено представление главе муниципального образования. По результатам его рассмотрения в настоящее время принято решение о выделении денежных средств на замену системы теплоснабжения в школе. Проведение ремонтных работ запланировано в период зимних школьных каникул. — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Устранение нарушений закона находится на контроле у прокуратуры области.