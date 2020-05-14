Жители Старокамышинска вторую неделю живут без воды

В администрации КГО назвали причину проблемы.

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Жители поселка Старокамышинск (Копейский городской округ) около десяти дней обходятся практически без воды. С 5 мая и по сегодняшний день в населенном пункте происходят перебои с водоснабжением.

По словам местных жителей, воду им подают поздним вечером и на несколько часов. При этом нормально помыться, постирать вещи или помыть посуду они не могут: напор настолько слабый, что не работают водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины. Жильцы верхних этажей и вовсе остаются без воды, так как она до них не доходит. Жалуются и на подвоз воды, якобы он практически отсутствует.

«Посудомоечная и стиральная машины поработать не успевают, успеваем лишь набрать воду, чтобы помыться в тазиках. О душе и речи не идет, у большинства жителей в квартирах установлены газовые колонки. Особенно в условиях пандемии: смысл нам ходить в масках, если даже руки помыть не можем», — поделилась местная жительница Юлия Беляева.

Ситуацию прокомментировали в администрации Копейского городского округа. По словам главы, о перебоях уведомлены все ответственные лица и представители. Работа по устранению проблемы идет, но на это требуется время.

«С 28 апреля по 13 мая на водоводе Д-800 в районе поселка Малая Сосновка и до сегодняшнего дня были устранены четыре крупных порыва. Порывы происходят из-за значительного процента износа водовода, в результате чего снижается поступление воды в резервуары водонасосной станции в Старокамышинске и снижается давление воды или происходит полное ее отключение для потребителей. Также на аварийность водопроводной сети влияют незаконные подключения к нему жителей частного сектора для полива приусадебных участков, что усложняет подачу воды в многоквартирные дома», — пояснили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

Представители власти подчеркнули, что ремонт продолжается, в ближайшее время в резервуары будет закачано около 20 тысяч «кубов» воды. Прорывы устраняют специалисты МУП ПОВВ в круглосуточном режиме. Подвоз воды организован. Кроме того, днем 14 мая глава КГО встретится с инициативной группой, чтобы разъяснить порядок действий в данной ситуации. Также обещают, что к концу дня ситуация с подачей воды должна стабилизироваться.