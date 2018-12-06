/ Новые дорожные знаки и специальная разметка появятся в России

Соответствующий документ об изменениях ПДД опубликовали на сайте правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения. Документ был опубликован на сайте правительства в среду, 5 декабря, сообщает газета «Известия».

В частности, изменения касаются введения понятия «велосипедной зоны» на спокойных улицах. Максимальная скорость движения в ней составит 20 километров в час, а для ее обозначения введутся новые дорожные знаки и специальная разметка.

Устанавливается также возможность сквозного движения велосипедистов в жилых зонах, в которых сквозное движение любых транспортных средств запрещено. Запрет на сквозное движение в жилых зонах сохраняется только для механических транспортных средств. — говорится в сообщении правительства России.

В документе также прописан и приоритет для велосипедистов в некоторых ситуациях. Например, запрет на парковку для автомобилистов на расстоянии менее 5 метров от пересечения дороги с велосипедной дорожки.