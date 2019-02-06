/ С виновника в простое городского транспорта взыщут убытки

Трамвай выдалбливали изо льда несколько часов.



Сегодня утром в Челябинске было перекрыто движение на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Причиной стала коммунальная авария. Как оказалось, в районе перекрестка произошел обрыв трубопровода, результатом которого стали сразу несколько сбоев в работе электротранспорта.

Из-за воды и снега забуксовал дежурный трамвай, это привело к сбою в работе контактной сети. Участок отремонтировали в экстренном порядке. Но позже авария дала о себе знать снова.

К 7:30 ледяная корка, образовавшаяся на рельсах, сковала трамвай и не позволила ему продолжить движение. В связи с чем все ремонтные бригады ООО «ЧелябГЭТ» были вынуждены вручную устранять последствия коммунальной аварии в течение нескольких часов. Для этого были вынуждены закрыть весь перекресток. Вагон буквально выдалбливали изо льда и отогревали автогеном. — рассказали сайту «Первый областной» в ООО «ЧелябГЭТ».

Движение трамваев восстановили только к 10:00, многие жители города опоздали на работу. Движение городского транспорта было парализовано долгое время. Как подчеркнули в ООО «ЧелябГЭТ», компания намерена подать исковое заявление на возмещение убытков виновнику аварии.