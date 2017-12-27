/ Чебаркулец оставил соседей из 15 квартир без газа, перепутав шланги

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Накануне 15 квартир в доме по улице Электростальской в Чебаркуле остались без газа. В шланг, обеспечивающий многоквартирный дом «голубым топливом», попала вода. Один из жильцов дома самовольно подключал проточный водонагреватель и перепутал шланги подачи воды и газа.
Правилами использования газа в быту запрещается производить самовольную установку, замену и ремонт внутриквартирных газовых приборов. Это может угрожать безопасности людей. Все работы, связанные с установкой газового оборудования, в том числе бытового, должны осуществляться специализированными организациями. — рассказал сайту «Первый областной» главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Миассе Михаил Иванов.
Отметим, что на место выезжали сотрудники ремонтной бригады, которые устранили последствия аварии в короткие сроки. Виновнику инцидента грозит штраф за понесенные газораспределительной организацией затраты на восстановление.