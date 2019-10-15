«Бесправник» со стажем: депутат из Троицка попался на вождении без удостоверения

Срок лишения мог давно закончиться, но нарушитель не выполнил всех необходимых условий.

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В Троицке был задержан депутат по избирательному округу № 7 Виталий Мижевикин. Сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль и привлекли водителя к ответственности за управление без водительского удостоверения. Это уже второе правонарушение чиновника, связанное с автомобилем за последние несколько лет.

«15.10.2019 года, в 10.30 часов, в городе Троицк возле дома 29 по улице Гагарина сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Киа Соул под управлением 38-летнего мужчины, жителя города Троицка. На требование сотрудников ГИБДД предоставить документы на право управления автомобилем, мужчина пояснил, что торопится в лечебное учреждение, а права управления лишён ранее. В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ „Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами“. Материал направлен в мировой суд города Троицка, водителю назначено наказание в виде 110 часов исправительных работ», — прокомментировал Андрей Таушканов, инспектор по пропаганде МО МВД «Троицкий»

Как пояснили в ГИБДД Троицка, в декабре 2016 года Мижевикина лишили права управления транспортным средством за то, то он сел за руль пьяным. Суд вынес решение в 2017-ом, наказание должно было продлиться 1,5 года, также нарушитель заплатил штраф в 30 тысяч рублей. Только само удостоверение Виталий в в ГИБДД так и не сдал, а в июле 2018 года заявили о его утере. Новые права, которые водитель должен был получить взамен остались в ГИБДД, и срок лишения начался именно с этого момента.