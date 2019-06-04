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/ Детей вынуждают перебегать дорогу перед машинами в городе Челябинской области

Детей вынуждают перебегать дорогу перед машинами в городе Челябинской области

Возле школы в Миассе не оборудован пешеходный переход.
сегодня в 18:16
  |  Общество

Жители Миасса пожаловались, что возле школы №15 до сих пор не сделали пешеходный переход. По словам миассцев, дети вынуждены бегать через дорогу, лавируя между машинами, что очень небезопасно.

Возле остановок нет пешеходного перехода, освещения и знаков «осторожно дети». Зато все это есть через 3 улицы. В месте, где нет школы, а доступ туда детям невозможен в связи с отсутствием тротуара. Также у остановки есть магазин, куда опять же бегают дети. Какой гениальный человек догадался поставить переход школы у коттеджной улицы, забрав ее у детей? — пожаловался в соцсетях миассец Александр Беспалов.

При этом возле образовательных учреждений пешеходные переходы должны быть в обязательном порядке. К 2022 году, постановил глава региона Алексей Текслер, не должно возникать вопросов о «зебре» возле школы.

Однако в администрации Миасса пояснили, что сейчас оборудовать пешеходный переход возле школы №15 нельзя, потому что дорога не имеет твердого покрытия и разметку нанести не получится.

Ближайший пешеходный переход оборудован через улицу Ломоносова в районе улицы Торговой. Он оборудован знаками  5.19.1 (2) «Пешеходный переход», 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, светофорными объектами Т7, искусственными неровностями и пешеходными ограждениями. То есть пешеходный переход полностью оборудован в соответствии с нормативами для детей. — прокомментировал сайту «Первый областной» начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта администрации Миасского городского округа Роман Комаров.

Пешеходный переход в районе улицы Осипенко, где и расположена школа №15, возможен, но только после того, как город выделит на это средства. Тогда же на этом участке появится освещение.

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