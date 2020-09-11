Из-за салюта изменится режим работы общественного транспорта в Челябинске

Зато после фейерверка можно будет добраться домой.

Завтра, 12 сентября, Челябинск отметит свой 284 день рождения. В городе запланирована масса мероприятий, большая часть из которых все-таки пройдет в онлайн-режиме для того, чтобы ограничить распространение коронавируса. Тем не менее, будут и очные гулянья.





Праздничным подарком от администрации города станет салют в окончании дня. Фейерверк по традиции запустят с набережной у Торгового центра в 22:00. Для того, чтобы организовать это мероприятие и обеспечить безопасность, было принято решение изменить график работа транспорта.





Итак, завтра, 12 сентября, в связи с вводимыми ограничениями дорожного движения в вечернее время работа маршрутов изменится. А после праздничного фейерверка общественный транспорт развезет горожан по домам.

В связи с проведением салюта с 20:00 до 22:30 закроется движение:

• по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

• по улице Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Свободы / Труда;

• по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина,

• по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса,

• по проспекту Ленина от Красной до улицы Советской.

Автовокзал «Центральный» у дворца спорта «Юность» завершит свою работу в 18:00. Все рейсы будут прибывать и отправляться с автостанции у Областной больницы.

Во время проведения фейерверка трамваи будут работать по измененному маршруту:

• № 3: ЧМК — Теплотех — Российская — Карла Маркса — Завод. им Колющенко;

• № 5: ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Завод. им Колющенко;

• № 14: отправится с улицы Чичерина в 22:59 до остановки Копрового;

• № 15: поедет с ЧТЗ в 21:38, 21:58, 22:05, и проследуют по улице Горького до Теплотехнического института; отравление рейса с улицы Чичерина состоится в 22:02 до Теплотехнического института;

• № 16: Чичерина — Теплотех — Российская — Карла Маркса — Завод. им Колющенко. Рейс с улицы Чичерина в 20:18 следует по улице Кирова до остановки «Калинина», в 20:45, 21:37, проследует до остановки Першино;

• № 17: отправляется с Чичерина в 19:31 и следует по Российской, Карла Маркса до остановки «Театр оперы и балета», в 19:56 проследует до остановки ДС «Юность», в 20:16 до остановки «Калинина», а в 20:27 до ЧМК. Маршрут с Медгородка в 19:53 поедет только до остановки ДС «Юность»;

• № 20: рейс с ЧМК в 20:29 отправляется до ЧЭМК;

• № 22: с 20:15 до 22:30 следует по маршруту Чичерина — Российская — Чистопольская.

Отметим, что маршруты трамвая № 7, 18, 19 и троллейбуса № 10, 11, 26 работают без изменений.

После праздничного фейерверка транспорт будет сосредоточен на следующих остановках:

С остановки Железнодорожный вокзал оправится автобус № 64 Железнодорожный вокзал — Автобусный парк, который проследует по улицам Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля и Профессора Благих. Также на данном остановочном пункте будут работать трамваи № 3 Завод им. Колющенко — ЧМК, № 5 Завод им. Колющенко — ЧЭМК" (по Карала Маркса, Горького), № 7 Завод им. Колющенко — ЧГРЭС (по Карала Маркса, Российской), № 8 Завод им. Колющенко — Чистопольская (по Карала Маркса), и № 16 Завод им. Колющенко — Чичерина«.

На остановке «Театр оперы и балета» горожан будет ожидать трамвай № 16 Театр оперы и балета — Завод им. Колющенко. С остановки улицы Калинина (ул. Кирова) будут следовать трамваи № 14 Калинина — ЧМК — Копровый, № 15 Калинина — пр. Победы — Горького — ЧТЗ и № 16 Калинина — пр. Победы — Чичерина. А со строны Свердловского проспекта поедут троллейбусы № 7 до АМЗ, № 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого) и № 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту). С Теплотехнического института будут выезжать трамваи № 3 Теплотехнический институт — ЧМК, № 15 Теплотехнический институт — Чичерина и № 15 Теплотехнический институт — пр. Победы — Горького — ЧТЗ и автобусы № 39 Теплотехнический институт — Хохрякова — ЧТЗ, № 39 Теплотехнический институт — Комсомольский проспект — Чичерина, № 86 Теплотехнический институт — Комарова — Мехколонна, № 91 Теплотехнический институт — Горького — Ленинский район (ТК Молния) и № 91 Теплотехнический институт — Комсомольский проспект — С. Юлаева.

На остановке ЮУрГУ гости праздника смогут уехать на автобусах № 4 ЮУрГУ — Мамина и № 81 ЮУрГУ — Энгельса — Доватора — Гагарина — Энергетиков — Машиностроителей — Чистопольская.

В районе дворца спорта «Юность» будут работать трамваи № 17 до улицы Медгородка и № 17 до улицы Чичерина, а также троллейбусы № 7 до АМЗ, № 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого) и № 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту).

На остановке «Алое поле» будут находиться троллейбусы:

• № 7 Алое поле — АМЗ;

• № 7 Алое поле — ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);

• № 8 Алое поле — ЧКПЗ (по улице Гагарина, Новороссийской Машиностроителей);

• № 8, 19 до ПкиО;

• № 12 Алое поле — Молдавская (по Комсомольскому проспекту);

• № 17 Алое поле — Молдавская (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев);

• № 19 Алое поле — Первоозерный (по Героев Танкограда, Бажова);

• № 26 Алое поле — Молдавская (по Братьев Кашириных, Чичерина).

На перекрестке улиц Труда и Энгельса жителей будут ожидать троллейбусы трех маршрутов:

• № 14 до ЧМК (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Румянцева, Богдана Хмельницкого);

• № 17 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев);

• № 26 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Чичерина).

С остановки Площадь Революции в вечернее время поедут троллейбусы № 8, 19 до ПкиО, № 17 Площадь Революции — Молдавская (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев) и № 26 Площадь Революции — Молдавская" (по Братьев Кашириных Чичерина).

С остановки по улице Краснознамённая (по Братьев Кашириных) проследуют автобусы № 39 ост. ул. Краснознамённая — Бр. Кашириных — Чичерина и № 86 ост. ул. Краснознамённая — Бр. Кашириных — Ак. Королёва.

К тому же, жители Челябинска смогут воспользоваться последними рейсами автобусных маршрутов № 31 ЧМК — Академика Сахарова и № 71 ЧМК — Петра Столыпина, в сторону Северо-Запада.