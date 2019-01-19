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/ В Челябинской области поставщик электроэнергии сменит адреса всех филиалов

В Челябинской области поставщик электроэнергии сменит адреса всех филиалов

Также, в скором времени у компании появится новый сайт для потребителей.
сегодня в 11:07
  |  Общество

В Челябинской области пройдет масштабный переезд всех филиалов ОАО «МРСК Урала». Это происходит потому, что все 54 энергосбытовых офиса филиала находятся в собственности ПАО «Челябэнергосбыт». С 21 января 2019 года все филиалы сменят свои адреса.

Это позволит перевести потребителей на обслуживание без посредников. Минувшим летом нам по свершившемуся факту пришлось в кратчайшие сроки осуществлять передачу энергосбытовых функций, тогда необходимо было сохранить персонал предприятия, сохранить возможность проводить расчеты за потребленную электроэнергию в первые месяцы. Сегодня ситуация изменилась. Разработан и выполняется пошаговый план действий, перезаключены договоры с потребителями — юридическими лицами, решены вопросы с программным обеспечением, клиентскими базами данных потребителей, налажен прием платежей в расчетных центрах и банках. — отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.

Узнать адреса филиалов можно на сайте ОАО «МРСК Урала», пройдя по ссылке: Клиентам/Энергосбытовая деятельность/Челябэнергосбыт/Центры обслуживания, или по федеральному номеру 8−800−2501−220 (звонок по России бесплатный).

Также в пресс-службе компании сообщили о том, что к концу января 2019 года начнет функционировать отдельный сайт по энергосбытовой деятельности. Он позволит оперативнее отвечать на вопросы потребителей и передавать показания счетчиков.

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