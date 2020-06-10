Берега озер и базы отдыха проверили в Аргаяше

Пока были осмотрены 13 объектов.

Послушать 00:00

Территория Аргаяшского муниципального района уникальна — там находятся аж 50 озер, которые каждый год приманивают тысячи отдыхающих. Присутствует на территории и большое количество баз отдыха и санаториев.

Но из-за пандемии коронавируса в настоящее время их деятельность приостановлена. Часть санаториев получит возможность открыться после 15 июня, остальным придется ждать до 1 июля.

Поэтому временно исполняющий обязанности главы Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов вместе с рабочей группой решил проверить некоторые объекты на соблюдение всех мер безопасности.

Выяснилось, что из 13 проверенных объектов, что составляет 10 процентов от общего числа, — в пяти принимали отдыхающих. И не везде соблюдались масочный режим и социальная дистанция.

«Для них предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа. Для физических лиц штраф от 1 до 30 тысяч рублей. А для должностных лиц — до 50 тысяч. А вот для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. В случае, если будет нанесен ущерб здоровью гостей, то штрафы могут вырасти до миллиона рублей», — поделился Игорь Ишимов.

Отмечается, что отдыхать на берегу озер в данный момент можно. Но при этом важно находиться в группе не больше двух людей и соблюдать все меры предосторожности.

Поток туристов на озера Южного Урала традиционно большой, и, к сожалению, не все люди дисциплинированы и не сознательно ведут себя на природе, оставляя за собой мусор.

В данный момент из-за ограничительных мер невозможно привлечь к уборке территорий школьников и волонтеров, как это было в прошлые годы. Поэтому «Первый областной» напоминает о том, что важно убирать весь мусор после отдыха, вести себя сознательно по отношению к природе и другим гражданам.