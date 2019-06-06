/ Видео с жалобами из челябинской исправительной колонии распространилось в Сети

Заключенные отказались письменно перечислить нарушения для общественников.

На беспредел в исправительной колонии №2 пожаловались заключенные. Они сообщили, что на них постоянно оказывают психологическое давление, угрожают расправой, не дают видеться с родными. «Смотрящие», рассказали заключенные, забирают деньги, а за отказ следуют избиения. В изолятор якобы отправляют незаконно, например, за появление в дежурной части без сотрудников администрации, хотя вызывали срочно.

Все жалобы заключенные записали на видео и отправили родственникам, которые помогли информации распространиться в Сети.

Начальник колонии приходил к нам в отряд, угрожал, что посадит по КТ, если будем жаловаться на администрацию. Угрожал, что приведет «блатных». Я нахожусь в безопасном месте, так как у меня проблемы с лицами отрицательной направленности. У меня безопасность от ГУФСИН. В данное время никак не повлиять на администрацию, они там все контролируют, а также смотрящие. На поток поставлены азартные игры на деньги. Я обращался 2 года к сотрудникам по прямой трансляции к президенту РФ, за что пребывал в штрафном изоляторе 3 месяца, меня там кололи препаратами разными. Содержали в непригодных условиях, спал без простыней. — сообщил заключенный Валерий Первухин.

На жалобу немедленно отреагировали представители ОНК. 6 июня они прибыли в исправительную колонию, где вместе с городским прокурором по надзору за правами заключенных в местах лишения свободы около 4 часов общались с представителями челябинской ИК-2. В конце беседы было предложено оформить письменное заявление, направив его в Общественную наблюдательную комиссию.

Жалоб на условия содержания у них не оказалось, всем они довольны. Провокация, которая была устроена осужденными, была направлена на дискредитацию администрации колонии. Дальше с ними будет работать прокуратура. К нам никаких жалоб и просьб не поступило. — сообщил сайту «Первый областной» председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ.

Сейчас идут поиски телефона, на который записывались провокационные видео. Прокуратура проверит, действительно ли все, что на записях сообщили заключенные, правда. Если будет доказана клевета, то заключенные получат добавку к сроку и наказание за пользование услугами сотовой связи.