Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.12 -0.04 73.37 -0.05
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Видео с жалобами из челябинской исправительной колонии распространилось в Сети

Видео с жалобами из челябинской исправительной колонии распространилось в Сети

Заключенные отказались письменно перечислить нарушения для общественников.
сегодня в 16:33
  |  Происшествия

На беспредел в исправительной колонии №2 пожаловались заключенные. Они сообщили, что на них постоянно оказывают психологическое давление, угрожают расправой, не дают видеться с родными. «Смотрящие», рассказали заключенные, забирают деньги, а за отказ следуют избиения. В изолятор якобы отправляют незаконно, например, за появление в дежурной части без сотрудников администрации, хотя вызывали срочно.

Все жалобы заключенные записали на видео и отправили родственникам, которые помогли информации распространиться в Сети.

Начальник колонии приходил к нам в отряд, угрожал, что посадит по КТ, если будем жаловаться на администрацию. Угрожал, что приведет «блатных». Я нахожусь в безопасном месте, так как у меня проблемы с лицами отрицательной направленности. У меня безопасность от ГУФСИН. В данное время никак не повлиять на администрацию, они там все контролируют, а также смотрящие. На поток поставлены азартные игры на деньги. Я обращался 2 года к сотрудникам по прямой трансляции к президенту РФ, за что пребывал в штрафном изоляторе 3 месяца, меня там кололи препаратами разными. Содержали в непригодных условиях, спал без простыней. — сообщил заключенный Валерий Первухин.

На жалобу немедленно отреагировали представители ОНК. 6 июня они прибыли в исправительную колонию, где вместе с городским прокурором по надзору за правами заключенных в местах лишения свободы около 4 часов общались с представителями челябинской ИК-2. В конце беседы было предложено оформить письменное заявление, направив его в Общественную наблюдательную комиссию.

Жалоб на условия содержания у них не оказалось, всем они довольны. Провокация, которая была устроена осужденными, была направлена на дискредитацию администрации колонии. Дальше с ними будет работать прокуратура. К нам никаких жалоб и просьб не поступило. — сообщил сайту «Первый областной» председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ.

Сейчас идут поиски телефона, на который записывались провокационные видео. Прокуратура проверит, действительно ли все, что на записях сообщили заключенные, правда. Если будет доказана клевета, то заключенные получат добавку к сроку и наказание за пользование услугами сотовой связи.

Общество
Как сделать лучше условия заключенных, обсудили ГУФСИН и ОНК
18.04.2019
Как сделать лучше условия заключенных, обсудили ГУФСИН и ОНК
Миасс
Участники общественного совета навестили заключенных в изоляторе
25.03.2019
Участники общественного совета навестили заключенных в изоляторе
Происшествия
Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска
08.02.2019
Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска
Общество
Беглого сибирского заключенного поймали в Челябинске
12.07.2018
Беглого сибирского заключенного поймали в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Игорь Саргсян
20:41, 06.06.2019
Детский сад
Миша Аношкин
19:09, 06.06.2019
А до заключения, о родных много думали
Андрей Рябухин
18:27, 06.06.2019
А жалобы с телефона.))
Аня Новоселова
17:18, 06.06.2019
Блин там наказание отбывают,или в отпуске находятся!?

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Челябинец перевел на русский книгу о 100 невероятных футбольных байках
сегодня в 18:40
Челябинец перевел на русский книгу о 100 невероятных футбольных байках
Общество
Алкоголь и сигареты выбыли из топ-5 популярных товаров россиян
сегодня в 17:52
Алкоголь и сигареты выбыли из топ-5 популярных товаров россиян
Происшествия
В Челябинской области задержан инспектор ГИБДД и директор автошколы
сегодня в 17:51
В Челябинской области задержан инспектор ГИБДД и директор автошколы
Общество
Способ сдерживания цен на бензин предложили в ФАС
сегодня в 17:45
Способ сдерживания цен на бензин предложили в ФАС
Общество
Организаторы опубликовали программу Ильменского фестиваля
сегодня в 17:35
Организаторы опубликовали программу Ильменского фестиваля
Общество
В Челябинской области муж песней поздравил «Бабу-бомбу» с рождением ребенка
сегодня в 17:33
В Челябинской области муж песней поздравил «Бабу-бомбу» с рождением ребенка
Происшествия
Вожатую лагеря в Челябинской области признали виновной в смерти ребенка
сегодня в 17:01
Вожатую лагеря в Челябинской области признали виновной в смерти ребенка
Происшествия
Маленький котенок провел пять дней под торговым павильоном
сегодня в 16:56
Маленький котенок провел пять дней под торговым павильоном
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6