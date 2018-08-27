/ Останки телебашни из Екатеринбурга попали на афишу британских музыкантов

Фото разместили на анонсе тура по Британии.



Британская группа ShadowParty разместила на своей афише фотографию разрушенной в этом году телебашни в Екатеринбурге. Афиша была опубликована в твиттере группы.

Our UK Tour starts this September at @festivalnumber6. Can’t wait to share the album live with you all! pic.twitter.com/GL8ruTqwJW — ShadowParty (@shadowparty_) 24 августа 2018 г.

Группа ShadowParty состоит из участников групп New Order и Devo. Фотографии башен из разных точек мира являются одной из особенностей музыкантов, однако впервые на афише изображено разрушенное строение.

Напомним, башня в Екатеринбурге была одним из символов города. Долго не утихали споры о её сносе, однако, утром 24 марта, башню взорвали. Сначала была разрушена верхняя часть, затем, спустя несколько дней, была демонтирована нижняя часть. Снос телевышки снимали на видео.