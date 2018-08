/ Останки телебашни из Екатеринбурга попали на афишу британских музыкантов

Британская группа ShadowParty разместила на своей афише фотографию разрушенной в этом году телебашни в Екатеринбурге. Афиша была опубликована в твиттере группы.

Our UK Tour starts this September at @festivalnumber6. Can’t wait to share the album live with you all! pic.twitter.com/GL8ruTqwJW