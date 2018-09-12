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/ «Когда поет душа». Пожилых челябинцев приглашают на творческое состязание

«Когда поет душа». Пожилых челябинцев приглашают на творческое состязание

Участвовать в музыкальном баттле могут солисты и коллективы.
сегодня в 08:30
  |  Общество

Активных и творческих пенсионеров приглашают принять участие в городском конкурсе «Когда поет душа». Мероприятие приурочено к предстоящему Дню пожилого человека. От пожилых челябинцев ждут творческих номеров, самые яркие из которых будут представлены на итоговом выступлении. Среди заявленных номинаций — вокальное и вокально-инструментальное творчество, а также жестовая песня.

Первый отборочный этап фестиваля проходит до 28 сентября в районах, второй городской этап — до 31 октября. Участников будут оценивать в следующих номинациях: вокал, вокально-инструментальное исполнение, жестовая песня. По итогам двух туров состоится гала-концерт, где будут представлены лучшие номера участников. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Для того, чтобы заявиться на участие в конкурсе, необходимо обратиться в районные Управления социальной защиты населения.

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