/ «Когда поет душа». Пожилых челябинцев приглашают на творческое состязание

Участвовать в музыкальном баттле могут солисты и коллективы.

Активных и творческих пенсионеров приглашают принять участие в городском конкурсе «Когда поет душа». Мероприятие приурочено к предстоящему Дню пожилого человека. От пожилых челябинцев ждут творческих номеров, самые яркие из которых будут представлены на итоговом выступлении. Среди заявленных номинаций — вокальное и вокально-инструментальное творчество, а также жестовая песня.

Первый отборочный этап фестиваля проходит до 28 сентября в районах, второй городской этап — до 31 октября. Участников будут оценивать в следующих номинациях: вокал, вокально-инструментальное исполнение, жестовая песня. По итогам двух туров состоится гала-концерт, где будут представлены лучшие номера участников. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Для того, чтобы заявиться на участие в конкурсе, необходимо обратиться в районные Управления социальной защиты населения.