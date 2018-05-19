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Челябинские бармены продегустировали вина и представили авторские коктейли

В южноуральской столице прошел один из этапов Чемпионата мира по барменскому искусству.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Чемпионат среди барменов прошел в Челябинске. Участие в нем могли принять все работники заведений питания, уверенные в своем профессионализме. Решились на это 10 барменов. Сначала жюри проверило их теоретические знания, а затем практические умения. Например, участникам чемпионата нужно было вслепую продегустировать сортовые вина, приготовить сложный кофе, правильно налить пиво и организовать все для распития вина. Оценивали и авторские коктейли участников чемпионата.

В отборочном туре на Чемпионат мира среди барменов «WCC 2018» приняли участие 10 барменов: в номинации «Классика» 9 человек, в номинации «Флейринг» 1 человек. Участники представляли следующие бары Челябинска и Магнитогорска: КоктейльПро, Птичка, BorisBar, Потерянное общество, Бар BQ (Магнитогорск), Ohana tiki bar, PainKiller, Мегаполис, Brothers. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы чемпионата.

По итогу первое место в номинации «Классика» занял Илья Лебедев, представляющий заведение «Птичка». Во «Флейринге» свое мастерство показал Михаил Шестеркин. Он представляет команду профессиональных барменов Коктейль PRO.

Кроме того, жюри признало авторский коктейль Ильи Лебедева лучшим из представленных на чемпионате.

Победители отправятся в Ижевск на чемпионат УрФО и там постараются доказать, что искусство барменов на Южном Урале находится на высоком уровне.

Выигравшие окружной этап будут участниками всероссийского чемпионата.

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