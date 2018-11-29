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/ В России появится новый ипотечный стандарт

В России появится новый ипотечный стандарт

В нем сказано о реструктуризации, досудебном решении конфликтов и помощи ипотечникам.
сегодня в 21:26
  |  Общество

Стандарт ответственного ипотечного кредитования разрабатывается Единым институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» и Банком России, сообщает газета «Известия».

Стандарт будет содержать в себе все этапы получения кредитного займа, учитывая международные практики. Направлен он на то, чтобы при получении кредита клиент банка был осведомлен обо всех нюансах, в том числе и о том, что кредит можно реструктурировать, если плательщик находится в сложной ситуации. Это позволит гражданам тщательнее разобраться в системе кредитования, повысить финансовую грамотность и сократить случаи взыскания объекта ипотеки.

Появление стандарта ответственного ипотечного кредитования — весьма полезная инициатива, особенно в период активизации спроса населения на жилищные займы. — прокомментировала Екатерина Щурихина, ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА».

Стандарт будет носить рекомендательный характер, банки могут присоединиться к нему добровольно.

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