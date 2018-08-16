/ «Уральский диксиленд» впервые за 30 лет выступил в Сербии

Концерт завершил европейские гастроли музыкантов.

В ярком празднике джаза принял участие челябинский ансамбль «Уральский диксиленд». 12 августа они вышли на сцену в сербском городе Нише, где вместе с ними джаз исполняли коллективы из Сербии, Литвы, США, Китая и Франции. Уральские музыканты покорили публику новоорлеанскими шлягерами, песнями советских композиторов и даже русскими народными песнями в джазовой обработке.

Особых оваций удостоились русские произведения. По словам организаторов фестиваля, в Сербии с большой теплотой относятся к русским культуре и музыке. Ранее «Уральский диксиленд» был на гастролях в Сербии 30 лет назад, в 1988 году, вместе с другими коллективами из СССР выступал по программе Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. — рассказала сайту «Первый областной» музыковед Наталья Риккер.

Выступление в Сербии завершило европейские гастроли ансамбля «Уральский диксиленд». Вдохновившись, музыканты уже репетируют новую программу «Европейский визит», которую представят челябинцам 28 августа в концертном зале имени Прокофьева.