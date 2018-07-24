/ Фортепиано позапрошлого века с клавишами из слоновой кости стало «изюминкой» челябинского ресторана

Немецкий инструмент попал в Россию после Второй мировой войны.

Уникальному музыкальному инструменту подарили вторую жизнь на Южном Урале. Фортепиано из позапрошлого века отреставрировали и разместили в одном из ресторанов Челябинска. Сейчас на инструменте можно даже сыграть.

Известно, что таких фортепиано в России всего два. Этот образец привезли из Германии после Второй мировой войны. В распоряжение рестораторов оно попало случайно.

Фортепиано оказалось у моей родственницы, она нам предложила его совершенно бесплатно. Когда начали узнавать его историю, оказалось, что фортепиано 1879 года. Когда начали прикасаться к нему, почувствовали дух времени. Решили вдохнуть в него новую жизнь. Когда я пригласила настройщика, выяснилось, что оно может играть. Современные инструменты не могут так играть. — рассказала управляющая рестораном Ольга Немкова.

На реставрацию ушло много времени. Самым сложным оказался поиск мастеров, которые смогут привести инструмент в порядок. На саму реставрацию ушло около двух недель. На фортепиано сохранились оригинальные детали — табличка, струны и клавиши из слоновой кости, деки, и даже войлок на молоточках. С ними работали особенно аккуратно, чтобы не повредить.