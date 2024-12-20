Банк еды «Русь» раздаст три тысячи продуктовых наборов жителям Челябинской области

Благотворительная помощь выделена РМК

В преддверии Нового года три тысячи семей из Челябинской области получат бесплатный продуктовый набор, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Продукты для акции предоставил благотворительный фонд «Русской медной компании», а их фасовкой занимались волонтеры благотворительного фонда «Банк еды „Русь“».

«Девяносто волонтеров работали в две смены и справились с фасовкой за шесть с половиной часов. Уже в пятницу наши наборы поедут в самые отдаление территории области для семей, которые в этом нуждаются. Спасибо социально ориентированным предприятиям и большое спасибо волонтерам. Для меня большая радость работать вместе с вами плечом к плечу», — рассказала член попечительского совета БФ «Банк еды „Русь“» общественный деятель Ирина Текслер.

Каждый набор весит 6,5 килограмма. В его состав входят крупы, макаронные изделия, сгущенка, сахар и другие продукты.

РМК является партнером фонда уже третий год. За это время компания помогла собрать для нуждающихся 95 тысяч продуктовых наборов.

Стать благотворителем и партнером «Банка еды „Русь“» сегодня может любая организация. Напомним, помогать ближним не только приятно, но еще и выгодно: в Челябинской области действует налоговая льгота на благотворительность в части налога на имущество.