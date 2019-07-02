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/ Баки для раздельного сбора мусора начнут закупать в Челябинской области

Баки для раздельного сбора мусора начнут закупать в Челябинской области

На это направили 100 миллионов рублей.
сегодня в 17:20
  |  Общество

Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в Челябинской области уже в 2019 году. На недостающие баки выделили 100 миллионов рублей из федерального бюджета, 27 из них пойдут на Челябинск. Субсидию сейчас распределяют по муниципалитетам в зависимости от их нужд.

Деньги распределяем на покупку сломанных контейнеров или приобретение дополнительных. Кроме того, муниципалитетам предлагают закупать контейнеры разных цветов, чтобы можно было уже раздельно собирать мусор. Один для общего мусора, второй — для вторичного сырья. На Челябинскую область нужно около 10 тысяч контейнеров,— рассказал сайту «Первый областной» начальник Управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан Минэкологии области Виталий Безруков.

Акцент будет делаться на покупку обычных контейнеров, которые вмещают 1,1 куба. При этом властям рекомендуют не забывать про частный сектор, где необходимы баки большего объема. Больше всего жалоб поступает как раз от жителей частных домов.

Напомним, поручение решить проблема с нехваткой контейнеров дал Алексей Текслер, еще в мае. Выделенные 100 миллионов покроют потребность региона на 30–50%.

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