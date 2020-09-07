«Добрый хвост» приглашает владельцев с питомцами на праздник в Челябинске

В его рамках пройдут консультации ветеринаров, а также лекция главврача Баграта Агажанова.

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Челябинцев приглашают на праздник, посвященный доброму отношению к животным. Организатором выступает ветеринарная клиника «Добрый хвост». Владельцев питомцев зовут прийти вместе со своими животными. Ветеринарные врачи проведут бесплатные консультации для любимцев, а хозяева смогут получить рекомендации по их питанию.

«Порой, владельцы животных и сами не подозревают, что ставят под угрозу жизнь и здоровье своего четвероного друга, из любви угостив его вкусным лакомством. Главный врач клиники „Добрый хвост“ Баграт Агажанов проведет для всех гостей праздника лекцию по правильному питанию домашних питомцев», — сообщили сайту «Первый областной» организаторы праздника.

Кроме того, для тех, кто хочет завести питомца, будет организована выставка животных из приютов, которые ищут дом. Также на празднике будет создан обмен полезными вещами для животных: ненужные переноски, когтеточки и другие предметы обихода можно будет обменять на необходимое или просто пожертвовать для приютов.

Праздник состоится в воскресенье, 13 сентября, в 15:00 на площадке перед «Добрым хвостом», по адресу: поселок Шершни, улица Ленина, 21А. Лекция Баграта Агажанова стартует в 15:30. Консультации докторов, выставка животных и обменный пункт будут работать до окончания праздника в 18:00.