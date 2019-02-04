/ Аллею Ветеранов в Карабаше преобразят сами горожане

Они поделятся с архитекторами своим видением.

Карабаш продолжает становиться лучше. На очереди — Аллея Ветеранов. Власти города хотят посоветоваться с жителями перед началом работ по благоустройство. Их интересует, что сами карабашцы хотят видеть на Аллее. Возможно, она станет не только местом памяти, но и площадкой для семейного отдыха. Вместе с жителями города решать судьбу Аллеи Ветеранов будет глава Карабаша Олег Буданов.

Встреча пройдет в интерактивном формате: архитекторы расскажут о возможном варианте преобразования Аллеи Ветеранов, а у каждого участника будет возможность высказать свои предложения. — рассказали сайту «Первый областной» представители мэрии Карабаша.

Сейчас Аллея Ветеранов — это заасфальтированная дорожка с установленным рядом скамеек и освещением. Чтобы преобразить объект, достаточно прийти 5 февраля в 17:30 в школу № 1 (ул.Металлургов, 9). Перед этим горожан просят поучаствовать в опросе.