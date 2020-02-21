Сила в Боге и мышцах: как священники дружат со спортом

Или о том, что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и тело.

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Священнослужитель Дмитрий Киряков начинает свое утро с молитвы и тренажерного зала. Батюшка жмет от православной груди 225 килограммов, с такой богатырской силой ему удалось стать чемпионом мира по силовому троеборью, оставив позади себя 30 участников из Великобритании, Казахстана, Шанхая и других стран.

«Я до этого занимался борьбой. Ну, уже батюшкой не будешь кому-то руки ломать. Что-то такое же доброе надо. И начал заниматься тяжелой атлетикой», — говорит священнослужитель Свято-Симеоновского кафедрального собора, отец Димитрий (Киряков).

Рукопашным боем отец Димитрий овладел, будучи офицером. А когда 12 лет провел на таджико-афганской границе, поменял мировоззрение.

«Родилась вера, любовь к Богу, желание молиться. И уже не мог дальше находиться в должности офицера. Поэтому принял такое решение — уволиться. Пришёл на гражданку, начинал в храме псаломщиком», — рассказывает батюшка.

Сейчас священник мечтает построить свой храм, при котором откроет православную спортивную школу, куда сможет прийти человек любого вероисповедания, даже атеист, и заниматься спортом: футболом, дзюдо, самбо, баскетболом, гандболом.

Кстати, подобное уже есть при храме Святого преподобного Сергия Радонежского: здесь открыт патриотический православный центр. Старший пономарь Владислав Анисимов после армии занимался православной волонтерской деятельностью, а сейчас между литургиями обучает детей боевому искусству.

«На занятия приходят по 25-30 ребятишек, мы изучаем строевую подготовку, рукопашный бой», — объясняет Владислав Анисимов.

Центр посещают дети и подростки 10-17 лет, сотрудники уверены, что такое воспитание учит патриотизму и развивает физическую и духовную силу.