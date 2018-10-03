/ «Шейкер-шейкер, патимейкер!» Женская группа сорвала овации в ледовой арене Челябинска

«Бабочки» выступили перед матчем «Трактора».

Пожилые исполнительницы «попсы» зажгли в ледовой арене «Трактор». Женская группа"Бабочки" выступили с попурри из известных хитов. Концерт был приурочен к Дню пожилого человека. Директор коллектива Екатерина Куракова признается, получив предложение от «Трактора», тут же согласились, поскольку это первое выступление их группы на сцене ледовой арены.

С инициативой о выступлении выступили сотрудники ХК «Трактор». Коллектив чудесно отреагировал, узнав о выступлении, мы любим свою работу. Публика была в восторге, мы получили много отзывов как после выступления, так и позже в социальных сетях. Работали в «Тракторе» первый раз, зарядились атмосферой, очень контактные и благодарные зрители, все довольны, мы в том числе. Спасибо организаторам за приглашение, зрителям за аплодисменты и поддержку. — прокомментировала сайту «Первый областной» концертный директор коллектива «Бабочки» Екатерина Куракова.

Отметим, что выступление группы стало частью программы, организованной в День пожилого человека. Зрители с удовольствием отплясывали под динамичную музыку.