Бабье лето в Челябинской области задержится еще на неделю

Осадков будет немного

Предпоследняя неделя сентября в Челябинской области выдастся преимущественно теплой и малооблачной: воздух будет прогреваться выше 15 градусов, осадков будет мало. Несмотря на это, в ночные часы местами ожидаются заморозки. Подробнее о погоде с 16 по 22 сентября — в материале ИА «Первое областное».

«Атмосферное давление в уральских регионах, и без того повышенное, поднимется еще немного. с 16 по 19 сентября сохранится антициклональный тип погоды: незначительная облачность, почти без осадков, утром кое-где туман. В ближайшие две ночи вероятны заморозки»,— рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

В целом температура воздуха в регионе на протяжении недели будет варьироваться в пределах от +15 до +22 градусов. К выходным станет чуть прохладнее, с Баренцева моря надвинутся атмосферные фронты, пойдут дожди.

В Челябинске в понедельник и вторник будет около +16 градусов и солнечно. К середине недели воздух прогреется до +20 градусов. С пятницы в городе зарядят дожди, к концу недели температура вновь снизится до +16 градусов.

На западе области тепло до +20 градусов ожидается на протяжении всей рабочей недели. С четверга начнутся дожди, к выходным температура также снизится до +16 градусов.

В горных районах чуть прохладнее — до +15 градусов в первой половине недели и до +18-ти — во второй. К выходным похолодает до +13 градусов.

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